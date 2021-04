FOOTBALL A l’image de son attaquant turc de 35 ans, double buteur et auteur d’une passe décisive ce dimanche, le Losc a montré d’épatantes ressources pour renverser l’OL (2-3) et reprendre la tête de la Ligue 1

Burak Yilmaz célèbre son doublé, ce dimanche, synonyme de succès hyper important au Parc OL. PHILIPPE DESMAZES — AFP

Au Parc OL,

Le Losc résiste à tout. Au terme d’une bataille intense, ce dimanche au Parc OL, les hommes de Christophe Galtier ont remonté deux buts de retard pour emporter un succès crucial (2-3) lui permettant de rester leader en Ligue 1.

Caqueret survole la première période

Maxence Caqueret a attendu le meilleur moment pour briller sur le plan statistique. Jamais buteur depuis ses débuts en Ligue 1 en novembre 2019, le très actif milieu de 21 ans a seulement signé dimanche sa deuxième passe décisive en championnat, et la première cette saison. Bien plus vif que Domagoj Bradaric, l’international espoir s’est fendu d’un caviar en retrait pour Islam Slimani (1-0, 19e), impeccable dans la finition, contrairement à un duel gâché trois minutes plus tôt. Au vu de son activité, ou de délicieuses perforations, comme avec un double contact pour lancer une contre-attaque gaspillée par Karl Toko Ekambi (27e), on ne peut que se questionner sur son utilisation par Rudi Garcia cette saison, qui ne l’a titularisé qu’à 16 reprises en Ligue 1.

Burak Yilmaz change tout

Une fois de plus, le guerrier turc de 35 ans a transfiguré le visage des Lillois, menés de deux buts et virtuellement quatrièmes après le but contre son camp de José Fonte (2-0, 34e). Son merveilleux coup franc des 25 mètres, sous les yeux de Juninho et dans la lucarne d’Anthony Lopes (2-1, 45e), a redonné de l’espoir, juste avant la pause, à une équipe sonnée. C’est encore lui qui a profité, avec son flair et sa précision, d’une boulette de Lucas Paqueta, pour servir Jonathan David (2-2, 59e). La masterclass de Burak Yilmaz s’est achevée sur une folle course, après une déviation de son compatriote Yusuf Yazici, conclue par une pichenette sur Anthony Lopes (2-3, 84e).

Ce Losc a vraiment une tête de champion

Il s’agissait évidemment du test le plus périlleux pour les hommes de Christophe Galtier dans ce sprint final haletant. A quatre journées de la fin, et au prix d’une héroïque remontée dimanche, les voilà solides leaders, et désormais avec six points d’avance sur l’OL (4e), grand perdant du week-end. A l’image de Mike Maignan, coupable sur le csc de Fonte puis auteur d’une éblouissante claquette sur une mine de Thiago Mendes (67e), ce Losc sait réagir et s’accrocher à un rêve fou. Celui d’être champion de France le 23 mai.