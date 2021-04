Zinedine Zidane, lors de la victoire madrilène contre Eibar samedi. — GABRIEL BOUYS / AFP

Il est l’un des plus célèbres enfants du club. Au lendemain de l’annonce du désengagement du propriétaire des Girondins de Bordeaux​, King Street, Zinédine Zidane a souhaité apporter « tout son soutien à ce club qu’il porte dans son cœur ». L’actuel entraîneur du Real Madrid a porté le maillot des Marine et Blanc pendant quatre ans au début de sa carrière, 1992 à 1996.

« Ça ne me laisse pas du tout indifférent, bien au contraire, a-t-il expliqué, la situation n’est pas agréable. J’espère qu’il n’y aura pas de rétrogradation administrative, j’espère qu’ils vont faire ce qu’il faut sur le terrain pour rester en première division. Je pense que c’est ce qui va se passer. » Celui qui aurait pu devenir le coach des Girondins en 2014 « espère que la situation va bientôt s’arranger à tous les niveaux » tout en affirmant qu’il « sera toujours derrière les Girondins de Bordeaux, c’est clair et net ».

Le club a été placé ce jeudi sous la protection du Tribunal de Commerce de Bordeaux car le fonds d’investissement américain qui a racheté les Marine et Blanc en 2018 ne souhaite « plus soutenir le club et financer ses besoins actuels et futurs. »