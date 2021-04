Ce n’est pas le match de la soirée qui nous intéresse le plus si l’on est supporter parisien, mais c’est sans conteste la plus belle affiche, même après la masterclass madrilène de l’aller. Certes, le Real a bouffé les Reds dans les grandes largeurs à Valdebebas, mais les joueurs de Klopp sont encore vivants grâce à un but de raccroc de Salah et en ont renversé d’autres à Anfield. Evidemment, iles marcheront un peu plus seuls que d’habitude ce soir, et leur charnière centrale inquiéterait même un épidémiologiste brésilien, mais les coéquipiers de KB9 se pointent avec une légion de blessés et les rotules bien entamées après le classico de folie de samedi dernier. Bref, il y a une petite plaçounette pour une remontada, non ?