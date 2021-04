Zidane félicite Vinicius après son doublé mardi soir contre Liverpool. — GABRIEL BOUYS / AFP

Les optimistes diront qu’on a retrouvé un grand Real Madrid, les réalistes diront que celui-ci s’est surtout coltiné un médiocre Liverpool. La vérité est probablement à mi-chemin entre ces deux réalités parallèle. Toujours est-il qu’en s’imposant 3 buts à 1 mardi soir à domicile face aux Reds, les hommes de Zinédine Zidane ont probablement fait une bonne partie du chemin vers les demi-finales.

Au terme de cette rencontre illuminée par un doublé de Vinicius Junior (et une boulette incroyable d’Alexander Arnold pour le but du 2-0 d'Asensio), l’entraîneur français a été bluffé par la mentalité affichée par ses joueurs. « On n’a encore rien gagné. On est content de ce que l’on a fait, mais on va continuer à se battre, a-t-il d’abord prévenu. Je crois que cette équipe n’a pas de limites, ce sont des joueurs qui ont déjà gagné énormément mais ils en veulent toujours plus, ça montre le caractère qu’ont ces joueurs. »

Mal embarqués​ par moments dans la saison, les Madrilènes semblent arriver dans le sprint final avec une confiance et des automatismes retrouvés. En course pour le titre en Liga après le faux pas de l’Atlético contre Séville, les Merengue ont désormais un boulevard devant eux pour atteindre le dernier carré de la Ligue des champions.