FOOTBALL Un tiers des matchs de qualifications seront déjà joués après celui de mercredi soir, et il n'y a plus de points à perdre pour ne pas se mettre en mauvaise posture

L'équipe de France a gagné au Kazakhstan en éliminatoires de la Coupe du monde 2022, le 28 mars 2021. — FRANCK FIFE / AFP

Les kilomètres commencent à s’accumuler dans cette séquence internationale, et les Bleus, qui ont voyagé de Noursoultan à Sarajevo lundi, doivent composer avec la fatigue pour le troisième match en une semaine qui les attend mercredi contre la Bosnie-Herzégovine. Mais pas d’excuses. « Il faut se faire violence malgré les circonstances » et finir ces premiers matchs qualificatifs à la Coupe du monde par une victoire, ont prévenu Hugo Lloris et Didier Deschamps en conférence de presse, mardi. Voilà ce qu’il faut retenir de leurs déclarations.

Adversaires surmotivés

Hugo Lloris : « La réponse sera avant tout collective, sur ce qu’on sera capable de faire avec et sans le ballon. Les nations sont motivées avant d’affronter l'équipe de France, elles ne sont jamais meilleures que quand elles nous affrontent. Ce genre de match peut permettre de rassembler une équipe et de créer quelque chose. »

Didier Deschamps : « Avec notre statut on arrive avec l’étiquette de favori demain, je ne vais pas dire le contraire, mais je m’attends à un match difficile face à une bonne équipe bosnienne. Tous les points sont importants, mais il restera encore 5 matchs, 15 points derrière. Je suis persuadé que le match de demain ne sera pas décisif. Mais le vainqueur augmentera son compteur et sera bien placé avant de préparer les prochains matchs de septembre. »

Gérer la fatigue et les stars adverses

Lloris : « Il reste 24 heures, une séance d’entraînement. Le plus important sera de répondre mentalement, car ensuite les jambes vont suivre. A nous d’être prêts à faire les efforts dès le début du match. On sait qu’on a le niveau et le talent pour faire la différence. Deux joueurs sortent du lot en face, Edin Dzeko et Miralem Pjanic, ils vont apporter leur aisance technique et leur expérience. »

Deschamps : « Il n’y a pas que des jeunes, il y a surtout aussi des joueurs expérimentés avec un statut de joueurs de top niveau qui ont l’habitude des grandes compétitions, des grands clubs. »

« Aller chercher l’adversaire »

Lloris : « Avant tout, il faut avoir l’ambition d’aller chercher l’adversaire. Ensuite, c’est la façon dont on manie le ballon, créant du rythme, créant des largeurs dans les défenses adverses. Les Bosniens sont doués techniquement, savent manier le ballon. Nos temps faibles devront être bien gérés et lors de nos temps forts on devra appuyer pour aller chercher le but. »

Dernier match officiel avant l’Euro

Lloris : « Pour clôturer ce stage, il faut se faire violence malgré les circonstances, les heures de voyage. Il faut finir sur une bonne note. En juin et j’espère juillet, il y aura d’autres objectifs mais c’est important de finir sur une bonne, voire très bonne note. »

Deschamps : « Les joueurs qui jouent leur place pour l’Euro ? « C’est important qu’ils soient là aujourd’hui. Ceux qui sont là sont susceptibles de pouvoir faire des choses par rapport au temps de jeu offert. Après il faut avoir une analyse sur chaque match et l’ensemble du stage. Derrière il y aura encore deux mois de compétition avec leurs clubs. Moi en tout cas ce n’est pas quelque chose que j’ai dans la tête parce que je n’ai pas toutes les données, donc ça ne sert à rien. Vous pouvez vous projeter mais sans aucune certitude. »

Dembélé et Coman, concurrents ou complémentaires ?

Deschamps : « Ils ont un peu le même profil mais pas tout à fait quand même. Ce sont des dribbleurs, des joueurs capables d’éliminer l’adversaire. Ousmane (Dembélé) a une capacité de vitesse et d’aller un peu plus sans ballon. Il le fait encore plus dans son club dans une position d’attaquant axial, même s’il se balade un peu partout. Dans l’absolu ils ne sont pas incompatibles. Kingley (Coman) joue des deux côtés, même s’il a un côté préférentiel. Ousmane aussi peut jouer des deux côtés, même s’il a un côté préférentiel. Mais ils n’ont pas les mêmes côtés préférentiels (rires) ».