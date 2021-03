La prochaine édition du Trophée des champions aura lieu à Tel Aviv en août prochain. — Denis Charlet / AFP

la Ligue de football professionnel a annoncé jeudi que le prochain Trophée des champions opposant le champion de France au vainqueur de la Coupe de France se déroulera le 1er août 2021 à Tel Aviv, en Israël. La rencontre aura lieu au stade Bloomfield qui peut accueillir jusqu’à 28.000 spectateurs (information parfaitement inutile en période de pandémie, mais sait-on jamais, août c’est loin).

Le PSG est sorti vainqueur des huit dernières éditions de ce trophée disputé en ouverture de la saison. La dernière, repoussée pour cause de pandémie de Covid-19, s’est tenue à Lens en janvier et s’est terminée pour une victoire parisienne contre Marseille (2-1).

La LFP a souvent fait en sorte d’organiser cet événement loin de France, afin de s’offrir une sorte de vitrine à l’international. Shenzhen (Chine), Tanger (Maroc) ou encore Montréal (Canada) l’ont tour à tour accueilli ces dernières années. La LFP a par ailleurs annoncé que les deux dernières journées de Ligue 1 cette saison, des multiplex initialement prévus les samedis 15 et 22 mai, seront décalés d’un jour et auront lieu les dimanches 16 et 23 mai, à 21 heures.