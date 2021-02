Marco Verratti est forfait pour le déplacement à Dijon, le 27 février 2021. — J.E.E/SIPA

Des absents, encore et toujours. Le PSG se déplacera samedi à Dijon sans plusieurs cadres : Marco Verratti, Mauro Icardi et Alessandro Florenzi, touchés ou malades, ont rejoint Neymar et Angel Di Maria à l’infirmerie, a annoncé le club vendredi. Le milieu de terrain italien a été « victime d’un choc au pied droit à l’entraînement », jeudi.

C’est un nouveau coup dur pour le maître à jouer parisien, déjà blessé à une hanche ces dernières semaines et préservé dimanche dernier au début du match contre Monaco, perdu 2-0. Icardi souffre lui d’une gastro-entérite et Florenzi d’une lésion à l’adducteur droit.

Neymar et Di Maria sur le retour

Neymar, blessé à un adducteur, continue son programme individuel comme Di Maria, touché à une cuisse. Mais l’Argentin était lui au rendez-vous du début de l’entraînement collectif de vendredi, au contraire du Brésilien, selon les images de la chaîne du club. « Il suit le protocole du secteur performance et médical. Aujourd’hui, il était sur le terrain pour s’entraîner individuellement. Il est dans un bon état d’esprit, a commenté Mauricio Pochettino. Tout est sous contrôle en terme de timing. Il est dans les temps. »

L’ailier Pablo Sarabia et le défenseur Colin Dagba, absents dimanche dernier, font en revanche leur retour, alors que le PSG n’est que 3e de L1 à 12 journées de la fin, à quatre longueurs du leader Lille.