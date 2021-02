Liverpool s'est incliné face au rival Everton à Anfield pour la première fois depuis 1999, samedi 20 février 2021. — Paul Ellis/AP/SIPA

Cette fois c’est officiel, Liverpool est au fond du sceau en Premier League. Rien ne va plus, en réalité, depuis que Burnley est venu mettre fin à 68 matchs de championnat sans défaite à Anfield Road, le 21 janvier. Samedi, les Reds ont enchaîné une quatrième défaite d’affilée sur leur pelouse – une première depuis 1923 ! –, peut-être la plus cruelle, face à Everton, le voisin rival de toujours.

Jordan Henderson lui aussi blessé pour de longs mois ?

Les joueurs de Jurgen Klopp se sont inclinés 2-0, sur des buts de Richarlison et Sigurdsson. Il s’agit du premier succès d’Everton dans un derby depuis 2010, et de sa première victoire à Anfield depuis… 1999. Pour ne rien arranger, Liverpool a perdu son capitaine, Jordan Henderson, sorti à cause d’une douleur à l’aine à la demi-heure de jeu. Une nouvelle blessure longue durée, après van Dijk, Gomez et Matip, est à craindre.

Cette défaite est une mauvaise opération pour Liverpool (6e avec 40 points) dans la course à la Ligue des champions. Pourtant, Chelsea (4e, 43 points), tenu en échec à Southampton (1-1), avait ouvert la porte. Pour Everton en revanche, tous les espoirs sont permis. Voilà l’équipe de Carlo Ancelotti à hauteur de son mythique voisin (7e, 40 points).