Liverpool a perdu contre Burnley — Jon Super/AP/SIPA

Les temps sont durs pour Liverpool. Le champion d’Angleterre s’est incliné pour la première fois en quatre ans à Anfield en Premier League​, face à Burnley. Un penalty d’Ashley Barnes à la 83e a permis aux visiteurs de prendre trois points inespérés en terres imprenables. Jurgen Klopp se dit responsable de ce premier revers à domicile depuis avril 2017.

« C’est toujours possible de perdre un match et c’est ce qu’on a fait, par ma faute. Mon travail, c’est de faire que les garçons aient le bon feeling, la dose de confiance qu’il faut, qu’ils prennent les bonnes décisions, ce genre de choses, et manifestement, cela n’a pas marché ce soir. On a beaucoup eu le ballon, on s’est créé quelques occasions, tout cela était convenable, mais dans les moments décisifs, notre prise de décision n’est plus aussi bonne, manifestement. C’est notre problème. »

Un programme salé pour la fin janvier

Liverpool est 4e de Premier League et compte désormais six points de retard sur le leader Manchester United, que les Reds affronteront dans deux jours en FA Cup, avant de se déplacer sur la pelouse de Tottenham, qui les talonne en championnat.

Ce mois de janvier pourrait coûter cher aux hommes de Klopp s’ils ne se réveillent pas vite.