Mo Salah et les Reds impuissants contre Southampton — Michael Steele/AP/SIPA

Liverpool n’est pas à la fête. Les Reds, défaits 1-0 sur la pelouse de Southampton, ont enchaîné un troisième match consécutif sans victoire en Premier League​. Minés par les blessures, notamment dans le secteur défensif, les hommes de Jurgen Klopp ne trouvent plus les armes et voilà leur première place, partagée avec Manchester United, qui compte un match en moins, menacée.

Après les deux victoires très probantes contre Tottenham (2-1) et Crystal Palace (7-0), qui semblait faire de Liverpool le favori pour un second titre, les deux derniers matchs nuls contre West Bromwich (1-1) et Newcastle (0-0) ont été deux premiers avertissements. La sanction est plus sévère cette fois.

Avec Thiago Alcantara, de retour au milieu, et en l’absence des défenseurs centraux Van Dijk, Matip et Joe Gomez, Jürgen Klopp avait décidé de laisser Nathaniel Phillips sur le banc et faire descendre Jordan Henderson au côté de Fabinho, un poste qu’il n’a occupé que quelques dizaines de minutes ces dernières années.

Un trio offensif éteint

Un choix perdant. Liverpool est passé complètement à côté de la première période, après une très mauvaise entrée en matière, dès la deuxième minute de jeu. Un coup franc de James Ward-Prowse au-dessus de la défense a piégé Trent Alexander-Arnold, pas suffisamment concentré, et a permis à Danny Ings de lober Alisson (2e, 1-0). La réaction des Reds a été très timide. En dehors d’une frappe trop enlevée de Sadio Mané en dehors de la surface de réparation (34e), ils n’ont eu aucune occasion.

Just @IngsDanny welcoming in the new year the only way he knows how 💥 pic.twitter.com/7HKPeHSnSs — Southampton FC (@SouthamptonFC) January 5, 2021

L’énergie déployée dans les dernières minutes a surtout mis en évidence l’absence d’options offensives sur le banc de Klopp, lorsque Salah, Firmino et Mané sont hors de forme (Diogo Jota est blessé). Ceux-ci ont maintenant deux semaines pour se préparer au prochain gros choc : la réception de Manchester United, le 19 janvier.