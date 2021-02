Hommage à Diego Maradona dans la ville de Naples, où il a joué pendant huit ans. — Pasquale Senatore/Pacific Press/Shutterstock/SIPA

Après le chirurgien et la psychiatre de Diego Maradona, trois nouveaux soignants sont désormais visés par l’enquête pour homicide involontaire, après le décès de la légende du football en novembre dernier, a indiqué une source judiciaire citée lundi par la presse locale.

Le neurochirurgien Leopoldo Luque et la psychiatre Agustina Cosachov ont été les deux premières personnes visées par l’enquête, élargie à présent à un psychologue et deux infirmiers (un homme et une femme) présents lors des derniers jours de la légende argentine.

De la négligence ou de l’imprudence dans l’administration des traitements ?

Le bureau du procureur général de San Isidro avait ouvert fin novembre une enquête pour déterminer les responsabilités dans la mort de Maradona, décédé d’un problème cardiaque le 25 novembre 2020 à l’âge de 60 ans dans sa résidence de Tigre, au nord de Buenos Aires. La procédure avait été déclenchée après les témoignages des trois filles de Maradona, Dalma, Gianinna et Jana, et cherche à déterminer une éventuelle négligence ou imprudence dans les traitements médicaux administrés au numéro 10 argentin.

Les trois nouveaux suspects doivent comparaître devant le bureau du procureur cette semaine, toujours selon la source judiciaire. Après sa mise en cause, le neurochirurgien Leopoldo Luque s’était défendu en invoquant ses efforts pour aider « un patient ingérable ». Opéré début novembre d’un hématome à la tête, le champion du monde de 1986 ​est décédé quelques semaines plus tard des suites « d’un œdème pulmonaire aigu secondaire et d’une insuffisance cardiaque chronique exacerbée ».