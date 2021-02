Jonathan David, l'attaquant du Losc. — DENIS CHARLET / AFP

Le Losc assume son statut de leader avec une nouvelle victoire à Bordeaux (3-0).

Après une première partie de saison sans relief, Jonathan David empile les buts en 2021. Encore buteur face aux Girondins, il en est à trois buts en quatre matchs.

Pour Christophe Galtier, son joueur est enfin au top physiquement et a digéré son transfert.

Il ne lui faut plus que 30 minutes pour trouver le chemin des filets. On est donc très loin de ses dix premières journées de Ligue 1 sans but. Auteur du troisième but lillois face aux Girondins dans une soirée finalement peinarde pour le Losc (3-0), Jonathan David commence sérieusement à empiler les buts. Il en est à trois buts en quatre matchs.

Pourtant à Bordeaux, il a bien pris place sur le banc au coup d’envoi car Christophe Galthier voulait « soulager un joueur qui fait beaucoup d’efforts sur le terrain » ces dernières semaines. Mais peu importe, il est rentré en jeu comme un boulet de canon. D’ailleurs, c’est simple pour Thimothy Weah, buteur lui aussi en Gironde, « c’est son entrée en jeu et celle d’Araujo qui ont changé le match ». « On manquait de vitesse et ils ont créé beaucoup d’opportunités grâce à leur jeu respectif », ajoute le jeune attaquant américain. A l’image de l’action de son but où Jonathan David réalise une passe en première intention de très haut vers Araujo qui offre ensuite une galette à Weah. Un contre d’école.

Un réveil bienvenu

Le Canadien n’a donc pas fait que marquer, il a aussi participé au jeu comme à son habitude. Alors quelle est la différence entre le Jonathan David de 2020 et 2021 ?

« Je pense déjà qu’il lui a fallu logiquement un temps d’adaptation, il a aussi dû digérer son transfert (le plus gros de l’histoire du Losc). Après il sortait d’une longue période sans séance à haute intensité, il a fallu remettre la machine en route ! », explique Christophe Galtier.

Et la machine semble fonctionner à plein régime en ce début d’année. Son but est à l’image du joueur en confiance qu’il est aujourd’hui : un appel de balle tranchant dans l’axe et surtout beaucoup de sang-froid pour mystifier Benoit Costil dans son face-à-face.

Les Lillois s'imposent facilement à Bordeaux. - LOIC VENANCE / AFP

Son entraîneur laisse aussi entendre un petit changement d’attitude : « Il a fallu lui imposer une exigeance mais aujourd’hui il est dans le moule comme tous les autres et il est récompensé. » Une chose est sûre, les planètes s’alignent parfaitement pour les Lillois cette saison. Alors qu’ils auraient pu s’inquiéter de l’absence de Burak Yilmaz, que nenni. Jonathan David a pris le relais au bon moment. Rien ne semble pouvoir pour l’instant arrêter cette équipe ou plutôt « cet effectif » comme le fait justement remarquer Jean-Louis Gasset, le coach bordelais. Pour la première fois depuis 2016, le Losc vient d’enchaîner cinq victoires d’affilée en Ligue 1 et conforte sa place de leader.