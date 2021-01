Mostafa Mohamed soulève ici la Supercoupe d'Afrique, remportée en février 2020 à Doha, avec son club égyptien du Zamalek. — CHINE NOUVELLE/SIPA

Depuis un mois, l’ASSE a ciblé comme priorité offensive pour ce mercato hivernal l’international égyptien Mostafa Mohamed (23 ans).

Malheureusement pour les Verts, le club du Zamalek a officialisé jeudi soir le départ de son attaquant en prêt à Galatasaray.

Il ne reste plus que quatre jours à Sainté pour boucler un renfort au poste d’avant-centre, alors que le défenseur central Pape Cissé (Olympiakos) doit s’engager en prêt ce vendredi.

Les couacs de mercato s’accumulent pour les Verts. Après les dossiers William Saliba et M'Baye Niang, manqués d’un rien lors de la session estivale, l'ASSE vient de connaître un douloureux dénouement jeudi soir concernant Mostafa Mohamed. Après un mois de tractations parfois bien tendues, à l’image du lunaire coup de pression de Roland Romeyer, le 14 janvier à la télévision égyptienne, le club stéphanois a dû renoncer à sa priorité dans le secteur offensif.

Déterminé à quitter le Zamalek, l’avant-centre de 23 ans (4 sélections avec les Pharaons), a obtenu gain de cause et a pris l’avion jeudi… direction Istanbul. Le Zamalek a ainsi officiellement annoncé avoir accepté l'offre de Galatasaray, à savoir un prêt payant de 18 mois (pour 1,6 million d’euros), plus une option d’achat de 3,3 M€. Même la proposition finale stéphanoise d’un transfert sec de 4,1 M€, réglé immédiatement en intégralité, n’a dont pas obtenu l’adhésion des dirigeants égyptiens.

Pape Cissé a disputé la Ligue des champions avec l’Olympiakos

Sans véritable numéro 9 dans l’effectif hormis Charles Abi (20 ans, 2 buts en 34 apparitions), après cet échec faisant suite à celui de M’Baye Niang trois mois et demi plus tôt, Claude Puel et le directeur du recrutement Jean-Luc Buisine ont quatre jours pour finaliser une autre solution. D’après plusieurs médias, l’ASSE se penche sur l’attaquant canadien du Besiktas Cyle Larin (25 ans), auteur de 12 buts et 3 passes décisives dans le championnat turc cette saison. En attendant, le défenseur central sénégalais Pape Cissé (25 ans) a débarqué jeudi au centre d’entraînement de L’Etrat (Loire).

Le défenseur de l'Olympiakos Pape Cissé, qui a notamment affronté l'OM cette saison en Ligue des champions, s'apprête à s'engager en prêt à Saint-Etienne. - Lionel Urman/SIPA

Sous contrat avec l’Olympiakos, l’imposant joueur d’1,97 m devrait s’engager officiellement dans les prochaines heures en prêt jusqu’en juin. Celui-ci a disputé cette saison la Ligue des champions, devançant notamment l’OM pour la troisième place qualificative en Ligue Europa. Au vu du montant de son option d’achat, estimée entre 10 et 13 millions d’euros, on peut imaginer que l’ancien défenseur de l’AC Ajaccio (L2) vient surtout pour une mission sauvetage en L1, quelques jours après la manita subie dans le derby.