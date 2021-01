Milik est attendu jeudi à Marseille pour passer sa visite médicale. — Filippo MONTEFORTE / AFP

Oh regardez là-bas, une bonne nouvelle dans le marasme ambiant ! Malgré la triste défaite à domicile mercredi contre Lens et l'ambiance de crise qui plane fortement au-dessus de l’OM, les supporters Marseillais pourront se consoler en se disant qu’ils viennent enfin de recruter un buteur d’envergure. En effet, à en croire RMC Sport, après des semaines de tractations, les dirigeants olympiens seraient sur le point de finaliser l’arrivée du Napolitain Arkadiusz Milik.

Marseille et Naples sont tombés d’accord pour le prêt (avec option d’achat quasi obligatoire, selon RMC) de l’attaquant polonais. Celui-ci est attendu jeudi dans la cité phocéenne pour passer sa visite médicale et signer son contrat. L’opération est estimée à environ 8 millions plus 4 de bonus. Après le semi-échec Dario Benedetto, très bon lors de son arrivée à l’OM mais beaucoup moins en réussite cette saison, les Olympiens semblent enfin tenir le buteur tant espéré depuis des années au Vélodrome.