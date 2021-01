FOOTBALL On a vu mardi toute la différence entre une équipe avec un projet de jeu patiemment construit et une équipe bricolée et sans réelle consistance

James Maddison est un formidable joueur de football. — Michael Regan / POOL / AFP

Après 19 journées de Premier League, l’équipe de Leicester a montré qu’elle était bien plus qu’un simple frisson et se pose même en candidat au podium, voire au titre, cette saison en Angleterre. La victoire contre Chelsea n’a fait que confirmer cela mardi soir, tant d’un point de vue du jeu que comptable (les Foxes sont leader avec 38 points devant United, 37, et City, 35). Les hommes de Brendan Rodgers ont surclassé une équipe des Blues que les énormes dépenses au mercato d’été n’ont pas encore transformées en réelle machine collective bien huilée.

Les recrues (Silva, Havertz, Ziyech) sont restées très discrètes, alors que les mêmes éternels défauts – une défense friable à l’extérieur et une attaque qui manque de liant – perdurent. Face aux champions d’Angleterre 2016, ils ont encore cédé rapidement, avec un corner habilement joué par Leicester et qui est arrivé, avec un peu de réussite, dans les pieds de Wilfred Ndidi. La frappe de l’extérieur de 20 mètres du milieu de terrain a touché le poteau droit d’Edouard Mendy, cloué sur ses appuis, avant de rentrer (1-0, 6e).

Maddison, road to the Euro

Après avoir vu James Maddison toucher la transversale d’une autre tentative à l’entrée de la surface (16e), Leicester a creusé l’écart sur un errement errements défensif d’Antonio Rüdiger, aligné aux côtés de Thiago Silva dans l’axe.

Obnubilé par son marquage sur Jamie Vardy – qu’il ne fait jamais bon quitter des yeux, il est vrai – plutôt que par la balle en cloche de Marc Albrighton, alors qu’il était bien placé pour dégager la balle, il a laissé Maddison filer dans son dos et griller la politesse à Reece James pour tromper Mendy de près (2-0, 44e). Avec ce nouveau revers et une piteuse huitième place au classement, Frank Lampard est plus que jamais sur un siège éjectable du côté de son club de toujours.