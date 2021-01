Islam Slimani, ici après avoir inscrit un but avec l'AS Monaco, en septembre 2019 à Strasbourg. — Elyxandro CEGARRA/SIPA

La synchronisation des montres a été parfaite, ce mercredi, entre Lyon et Madrid. Car trois mois après avoir attendu, en vain, le transfert de Memphis Depay au Barça pour pouvoir s’engager avec l'OL, Islam Slimani était cette fois dépendant du départ de Moussa Dembélé à l’Atlético de Madrid. Clairement en échec cette saison (1 but en 16 apparitions en Ligue 1) et opéré d’une fracture à un avant-bras avant Noël, l’attaquant lyonnais s’est mis d’accord pour un prêt payant (1,5 million d’euros) jusqu’en juin avec les Colchoneros.

L’option d’achat, non obligatoire, s’élève à 33,5 millions d’euros (plus 5 millions de bonus et 10 % d’intéressement sur la plus-value d’un éventuel futur transfert). Cette opération pourrait donc se révéler juteuse pour le club lyonnais, puisque dans le même temps, Islam Slimani arrive libre en provenance de Leicester, qui ne comptait plus du tout sur lui (19 minutes jouées en octobre contre Aston Villa).

L’international algérien de 32 ans, souvent brillant la saison passée à l’AS Monaco (9 buts et 7 passes décisives en 18 matchs de L1), vient de s’engager pour 18 mois et est présenté devant la presse ce mercredi après-midi. Vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations, il a une opportunité en or de remporter dans quatre mois le premier titre de champion de sa carrière.