Le gouvernement britannique a promis de fournir aux enfants de familles défavorisées, durement touchées par les retombées de la pandémie, des repas gratuits pendant les vacances de Noël et après, a annoncé dimanche le footballeur Marcus Rashford, leader de la campagne menée en ce sens.

Au Royaume-Uni, les enfants les plus pauvres bénéficient de repas gratuits en période scolaire, mais pas pendant les vacances. Face aux difficiles retombées économiques du coronavirus, la star de Manchester United avait appelé le gouvernement à nourrir gratuitement plus d’un million d’enfants pendant les vacances scolaires.

To the campaigners, charity workers, volunteers, teachers, care workers, key workers, that have fought for this level of progress for years, thank you. This is YOUR victory. Never underestimate the role you have all played. I’m just honoured to be on this journey with you ♥️