OL-OM EN DIRECT. A dix contre onze, l'OM limite la casse à la mi-temps... Suivez le match en live avec nous

Salut tout le monde ! Hé bien, quoi de mieux pour terminer ce dimanche de déglinguo qu’un petit Lyon-Marseille ? Pas grand-chose hein, on est d’accord. D’autant que ce match, habituellement chaud comme pas possible, va se disputer dans un contexte assez tendu pour les deux équipes, clairement à la traîne au classement. Lyonnais et Marseillais sont en effet embourbés aux 9e et 11e place de Ligue 1 et on n’aimerait pas être dans la peau du perdant ce soir. On espère maintenant que tout ça ne va pas crisper les joueurs et qu’on aura droit à un vrai beau match de foot. Pas de catch comme lors du Classique, voilà, c’est tout ce qu’on demande.

>> Rendez-vous sur les coups de 20h30 pour lancer cette soirée tous ensemble.