Le siège de la chaîne Telefoot, à Aubervilliers — BERTRAND GUAY / AFP

Mediapro a conclu un accord de distribution de sa chaîne Téléfoot avec l'opérateur Free (groupe Iliad), après avoir déjà signé avec SFR (filiale d'Altice), Netflix et Bouygues, ont annoncé les deux parties mercredi.

« Mediapro, nouvel acteur-clé du football français, et Free annoncent avoir conclu un accord pour la distribution de la chaîne Téléfoot auprès des abonnés Freebox ADSL et Fibre », ont précisé les deux groupes dans un communiqué commun. Avec cet accord, qui porte sur l'ensemble de la période 2020-2024, les abonnés Freebox pourront «bénéficier de l'intégralité des programmes et des matchs proposés sur la chaîne Téléfoot et sur les canaux additionnels Téléfoot Stadium», annoncent les deux groupes.

Dix affiches par saison sur Free ?

Les modalités de souscription n'ont pas encore été précisées. Selon ce communiqué, « Free assurera à la chaîne une diffusion très large tout en faisant la promotion de sa programmation exceptionnelle, comprenant notamment, chaque saison, les dix meilleures affiches du Championnat de France de football .»

Le nouveau diffuseur du championnat a lancé ses programmes le 21 août avec le match Bordeaux - Nantes. La chaîne Téléfoot a commencé à émettre le 17 août, quelques jours avant la reprise des championnats le 21 août.

Parti de zéro, le nouveau diffuseur du championnat a signé coup sur coup une série d'accords depuis fin juillet, avec les opérateurs SFR et Bouygues Telecom et un partenariat avec Netflix, de quoi l'aider à gagner en visibilité et à conquérir des abonnés. L'application de la chaîne est disponible sur les plateformes d'Apple et sur Android.

Ces partenariats sont indispensables au groupe sino-espagnol pour réussir son pari d'atteindre à terme 3,5 millions d'abonnés à Téléfoot, et rentabiliser les sommes colossales qu'il a déboursées (plus de 800 millions d'euros par an) pour devenir diffuseur de la L1.