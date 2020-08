A la conférence de presse de présentation des émissions de Téléfoot, le 18 août 2020. — BERTRAND GUAY / AFP

La nouvelle chaîne Téléfoot arrive dans le paysage audiovisuel français.

Lancée par le groupe espagnol à capitaux chinois Mediapro, elle diffusera la majorité des matchs de Ligue 1 et de Ligue 2.

Parmi les personnalités qui officieront sur son antenne, il y aura Grégoire Margotton, Bixente Lizarazu ou encore Andoni Zubizarreta.

Le timing est involontaire mais il est parfait pour Téléfoot. La nouvelle chaîne a dévoilé ce mardi sa grille des programmes, au début d’une semaine enthousiasmante pour le monde du foot tricolore fort de deux clubs en demi-finale de la Ligue des champions​. Voici ce qu’il faut savoir sur ce nouvel acteur qui a l’ambition de s’imposer sur le terrain audiovisuel.

Téléfoot, c’est quoi ?

Téléfoot est une nouvelle venue dans un paysage audiovisuel où la concurrence est rude : comme son nom l’indique, elle est dédiée au ballon rond. Elle sera accessible sur sa plateforme numérique et via les téléviseurs connectés. La chaîne a été créée par Mediapro, un groupe espagnol à capitaux chinois, qui a consenti à débourser 800 millions d’euros annuels pour décrocher les droits de diffusion de la Ligue 1 et de la Ligue 2 jusqu’à 2024. Plus précisément, Téléfoot diffusera huit matchs par journée de chacun de ces deux championnats. La saison prochaine, elle disposera aussi des droits de diffusion de tous les matchs de la Ligue des champions et de la Ligue Europa. Si son nom vous rappelle une certaine émission de TF1, c’est normal : elle a signé un contrat de licence avec la première chaîne qui lui permet d’utiliser la marque et de faire appel au duo Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu pour commenter les matchs. La chaîne promet d’être innovante et d’offrir au public une expérience avec de nouvelles caméras, de nouveaux angles, une meilleure qualité d’image. Est-ce vraiment cela que recherche une personne prête à regarder s’affronter Guingamps et Rodez pendant 90 minutes ?

Combien coûtent les abonnements ?

Pour être rentable, Téléfoot devrait rassembler 3.5 millions d’abonnés. Sortez les calculatrices. L’abonnement le moins cher est à 14.90 euros par mois. Il consiste en une offre « PassMobile Only » qui ne permet à l’abonné de visionner matchs et émissions que sur son smartphone et sa tablette. L’abonnement télé de base est à 25.90 euros par mois avec un engagement d’un an ou 29.90 euros par mois sans engagement ou encore de 269,90 en pré-payé pour un an (soit l’équivalent de 22.50 euros par mois). Enfin, pour 29,90 euros avec un engagement d’un an, l’abonné pourra en plus disposer de Netflix. Ce mardi, les dirigeants de Téléfoot ont annoncé avoir signé un accord avec Apple. La chaîne sera donc accessible sur les appareils de la marque à la pomme (iPhone, iPad, Apple TV). Elle devrait aussi l’être très prochainement sur Android, le système d’exploitation de Google. "J’espère que prochainement on pourra annoncer un accord avec Facebook", a confié Jaume Roures, le fondateur du groupe Mediapro. Et d’ajouter qu’un accord avec un autre acteur sera dévoilé dans la semaine, sans préciser s’il pourrait s’agir d’un opérateur de télécoms comme Orange ou Free. Téléfoot a déjà signé des accords de distribution avec les opérateurs SFR et Bouygues Telecom, en plus de son partenariat avec Netflix.

Quelles seront les figures de la chaîne ?

Filant la métaphore footballistique, Téléfoot a présenté sa « liste des 23 » dans un communiqué de presse. Soit trois femmes et vingt hommes appelés à être les figures de la grille entre les commentaires de matchs, les interviews au bord du terrain et les émissions. Parmi elles et eux, Anne-Laure Bonnet et Smaïl Bouabdellah venus de BeIN Sports, Jenny Demay passée par Virgin Radio et La chaîne L’Equipe ou encore Simone Rovera arrivé de RMC Sport. Côté consultants, la chaîne a recruté d’anciens joueurs venus de tous les postes. Citons, entre autres, les gardiens Nicolas Douchez et Andoni Zubizaretta, les défenseurs Jimmy Algerino et Christophe Jallet, les milieux de terrain Mathieu Bodmer et Benoît Cheyrou et les attaquants Fabrizio Ravanelli et Pierre-Yves André. Alain Perrin assurera le quota « entraîneur ».

Quelles émissions ?

Les matchs ne se jouant pas 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, il fallait bien compléter la grille avec des émissions qui causeront évidemment de football. Chacune devra imposer sa patte et son ton propre pour se démarquer des autres. Marina Lorenzo présentera Au cœur des clubs durant toute la saison de L1, tous les jours de 12h30 à 14h. Du lundi au vendredi de 19h à 21h, Culture foot, se proposera de débriefer l’actu du jour. A 22h40, du lundi au samedi, Night Club sera animé par Marine Marck et Pierre Nigay en semaine et le samedi par Guillaume Lagnel. Ce talk-show, « s’appuiera sur les images exclusives de nos caméras », promet le dossier de presse. Le dimanche, de 19h à 20h, Anne-Laure Bonnet sera aux commandes du Vrai Mag, « la seule émission à pouvoir diffuser toutes les images des neuf rencontres de L1 déjà disputées, dont les six matchs de la journée du dimanche », dixit le plan promo. Les samedis et dimanches, autrement dit, les principaux jours de matchs, Smaïl Bouabdellah, Benoît Cheyrou, Saber Desfarges et Thibault Le Rol officieront comme chefs d’orchestres entre deux rencontres et un multiplexe.