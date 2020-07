FOOTBALL Après plus de trois ans d'exil, Unai Emery va retrouver la Liga avec le sous-marin jaune

Direction le banc de Villarreal pour Unai Emery. — DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP

Retour au bercail pour Unai Emery. Après deux expériences plus ou moins mitigées hors d’Espagne, du côté du PSG d’abord (2016-2018) et d' Arsenal ensuite (2018-novembre 2019), l’entraîneur va succéder à Javi Calleja sur le banc de Villarreal la saison prochaine. Emery, natif de Fontarrabie, au Pays Basque, rentre donc en Espagne, où il a déjà entraîné Almeria (2006-2008), Valence (2008-2012) et le FC Séville (2013-2016).

« Le Villarreal CF a obtenu un accord avec Unai Emery pour que le technicien basque dirige la formation jaune durant les trois prochaines saisons », a indiqué Villarreal dans un communiqué diffusé ce jeudi à la mi-journée, précisant que l’entraîneur sera présenté à la presse lundi matin.

Emery retrouve la Ligue Europa, son premier amour

A Paris, Emery a été l’entraîneur qui dirigeait le PSG lors de la fameuse « remontada » contre le FC Barcelone en 8e de finale retour de Ligue des champions en 2017 (6-1). A Arsenal, le Basque a été embauché avec la lourde mission de succéder au légendaire entraîneur français Arsène Wenger, qui avait passé 22 ans sur le banc des Gunners… Mais son aventure n’aura finalement duré qu’une saison et demie.

Malgré ces échecs, Unai Emery aura l’occasion de se rattraper sur la scène européenne la saison prochaine : Villarreal, cinquième de la Liga, est qualifié pour la Ligue Europa. Une compétition qu’il connaît parfaitement et dans laquelle il excelle puisque l’ancien coach parisien a remporté trois Ligues Europa consécutives entre 2014 et 2016 avec le FC Séville.