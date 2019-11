Unai Emery n'est plus l'entraîneur d'Arsenal depuis le 29 novembre 2019. — Matt Dunham/AP/SIPA

La défaite à domicile contre l’Eintracht Francfort, jeudi en Ligue Europa, aura donc été celle de trop pour Unai Emery. L’entraîneur d'Arsenal a été limogé ce vendredi matin sur décision du board et du propriétaire, Kroenke Sports & Entertainment. Le club londonien, qui met en avant « des résultats et performances pas à la hauteur des attentes », l’a annoncé via un communiqué publié sur son compte Twitter.

« Nous remercions sincèrement Unai et ses adjoints, qui n’ont pas compté leurs efforts pour ramener le club au niveau que nous espérions. Nous leur souhaitons tout le succès dans le futur », a déclaré laconiquement Josh Kroenke, le fils du propriétaire, Stan Kroenke.

Club statement: Unai Emery — Arsenal (@Arsenal) November 29, 2019

Pas tout à fait qualifié pour les 16e de finale de la Ligue Europa, Arsenal n’est que 8e de Premier League, avec seulement quate victoires en treize matchs. Des temps de passage largement insuffisants, après avoir raté la qualification en Ligue des champions la saison dernière.

Freddie Ljungberg, joueur cadre des grandes années Wenger aux côtés de Patrick Vieira et Thierry Henry, assurera l’intérim. Pour la suite, « la recherche d’un nouvel entraîneur est en cours, et nous ferons une annonce une fois le processus terminé », a assuré Arsenal