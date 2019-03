Unai Emery s'en prend à l'arbitre lors de Rennes-Arsenal — LOIC VENANCE / AFP

Unai Emery n'avait jamais perdu avec le PSG sur la pelouse du Rohazon Park, et Arsenal n'avait jamais perdu en déplacement chez un club français. Double gamelle, donc, pour l'entraîneur espagnol, qui a vu comme tout le monde que les Gunners avaient perdu pied après l'expulsion de Sokratis.

1 - Rennes have become the 1st French 🇫🇷 team to beat Arsenal at home in European competition 🇪🇺 (5 draws and 8 defeats before yesterday). Upset. pic.twitter.com/eXFROmT5ES — OptaJean (@OptaJean) March 8, 2019

«Ce match a été très difficile. Au début on a bien contrôlé et on a marqué, on a concédé très peu d'occasions. Le résultat sur les 90 minutes est mauvais pour nous mais le prochain match se jouera à onze contre onze et on aura le même respect que pendant les 40 premières minutes quand nous serons à la maison»

[EXCLU VIDÉO ⚽] Rennes s'impose 3-1 face à Arsenal après avoir concédé l'ouverture du score.



Tout reste possible pour des Bretons qui peuvent aspirer à une qualification pour les quarts de finale de la Ligue Europa 😍



📺 Le résumé de la rencontre ➡ https://t.co/NQUVdKihYH pic.twitter.com/LWCSZZq3ht — RMC Sport Ligue Europa (@RMCSportEuropa) March 7, 2019

L'ancien coach parisien, qui ne pourra toujours pas compter sur Lacazette au retour, croit encore la qualification possible à l'Emirates. «On devra faire mieux qu'aujourd'hui, mais j'ai confiance qu'avec nos joueurs et nos supporters nous ferons preuve d'un autre état d'esprit. Je pense que le carton rouge a changé plus de choses qu'on ne l'aurait voulu. Mais ce sont des choses qui arrivent. On doit apprendre aussi à jouer en infériorité numérique»