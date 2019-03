Les joueurs rennais ont communié avec leur public après avoir estourbi Arsenal. — LOIC VENANCE / AFP

Il est le nouvel entraîneur à la mode en France et ça ne risque de changer après ce magnifique succès contre Arsenal en 8e de finale aller de Ligue Europa (3-1). Julien Stéphan s'est évidemment rejoui du scénario de ce match aller, que ses joueurs ont commencé timidement avant de tout renverser à partir de l’expulsion de Sokratis.

Rennes s'impose 3-1 face à Arsenal après avoir concédé l'ouverture du score.



Tout reste possible pour des Bretons qui peuvent aspirer à une qualification pour les quarts de finale de la Ligue Europa





« Ce qui est beau de la part des joueurs, c’est d’avoir su faire le dos rond et au fur et à mesure, on sentait qu’on était capable de rééquilibrer les débats. Notre temps fort a été matérialisé par cette faute qui a logiquement entraîné un deuxième carton jaune et l’expulsion de Sokratis, et derrière on a le bonheur de pouvoir marquer. Je pense que c’est le tournant du match. On revient complètement dans la partie​, on emmène le public avec nous et en seconde période les joueurs ont fait preuve de beaucoup d’intelligence, de patience et de lucidité ».

Je le regardais de temps en temps, ça me faisait un peu rire



Quand Ben Arfa a jeté un coup d'oeil vers Unai Emery sur le banc contre #Arsenal

Un constat qui ne vaut néanmoins pas encore la qualification. Le PSG a prouvé que deux buts d’avance face à un club anglais ne suffisaient pas toujours, loin de là. Il faudra résister à la furia des Gunners à l’Emirates. « Malgré la victoire, pour moi, Arsenal reste favori de cette confrontation de par son passé et son expérience. La seule chose à laquelle je pense, c’est qu’il faudra marquer là-bas, au moins une fois, si ce n’est deux ». Un petit 4-2, on signe où ?