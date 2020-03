Tanguy Ndombele ne fait clairement pas l'unanimité du côté de Tottenham. — IAN KINGTON / AFP

On dit souvent que certains consultants de foot en France ont la dent dure avec les joueurs, mais que dire de l’Angleterre alors. Quelques heures après le match de Tottenham, l’ancien Reds Jamie Carragher, désormais en poste sur la chaîne Sky Sports, a littéralement détruit la prestation et le comportement sur le terrain de Tanguy Ndombélé.

Sorti à la pause contre Burnley samedi après-midi, l’ancien Lyonnais avait déjà eu droit à quelques critiques de la part de son coach José Mourinho, qui expliquait que le Français « doit savoir qu’il doit faire mieux et savoir que je ne peux pas continuer à lui donner du temps de jeu parce que l’équipe passe avant tout ».

Mais ce n’est rien à côté de la sortie au napalm de l’ancien défenseur de Liverpool. Après avoir évoquer un joueur « pourrait impressionner les gens sur YouTube », Carragher a pris le temps de développer ses (nombreuses) critiques. « Sa performance n’était rien de moins qu’une honte en termes de jeu sans ballon, a-t-il enchaîné. Il se cachait et finalement l’un des trois défenseurs centraux devait sauter sa ligne avec un long ballon, et les Spurs ont souvent alors perdu la possession. »

Un joueur de cour d’école

« Je garantis que ces trois défenseurs centraux, dans l’avion du retour se sont dits : "Je n’aime pas jouer avec lui". Avec le ballon, il a été très bon, il était le meilleur sur les passes réussies, il perd rarement le ballon. Mais voilà… pas un sprint en 45 minutes. Il semble juste marcher, ne pas bouger jusqu’à ce que le ballon s’approche et il aime dire aux autres quoi faire. Il se promenait », a décortiqué le consultant.

Stop ? Non, encore : « Cela me rappelle presque quand tu jouais avec des enfants à l’école qui ne voulaient jouer au football que lorsque le ballon était sur leurs pieds. Soit il ne peut pas courir, soit il ne veut pas courir. (…) Il fait du jogging, marche comme un vieil homme. Il doit être très paresseux à l’entraînement et Jose Mourinho vient de craquer, il en a eu assez. La balle est dans le camp du propriétaire, je ne pense pas qu’il y ait beaucoup d’avenir pour Tanguy Ndombélé ». Voilà l’ancien milieu de l’OL rhabillé de la tête aux pieds pour la fin de l’hiver.