Le finaliste de l’an passé est déjà dans les cordes. Justement battu à la maison par Leipzig après s'être fait marcher dessus pendant une grosse heure​, Tottenham peut même remercier Hugo Lloris d’être encore en vie dans cette double confrontation. Le capitaine des Bleus a sorti trois parades monstrueuses pour préserver un semblant de suspense avant le match retour en Allemagne.

« C’est le résultat. 1-0, c'est 1-0, pas 10-0, le résultat reste ouvert. On ne serait pas la première équipe à perdre le match aller à domicile 1-0 et à se qualifier ensuite, a voulu positiver Mourinho. Ce qui fait que je garde confiance, c’est l’esprit, la mentalité de mes joueurs, ce qu’ils sont, pas seulement comme joueurs, mais surtout comme mecs et comme groupe. C’est un groupe de joueurs fantastique. Je suis tellement fier de mes joueurs et une chose que je peux vous dire au sujet de la Ligue des champions et du prochain match à venir contre Leipzig, une chose que je peux vous garantir, c’est que, même si je ne sais pas avec qui (dans l’équipe), on ira là-bas pour se battre ».

Des paroles volontaires qui ne masquent pas une réalité accablante. Privé mercredi de Son et Kane, The Special one n’a plus beaucoup d’atouts offensifs dans sa manche pour espérer faire basculer le sort. Surtout, le Portugais commencer à sentier la date de péremption en Europe. Il n’a plus franchi un tour à élimination directe depuis le tibia de Demba Ba contre le PSG. En 2014.