Thiago Silva lors du 8e de finale aller de la Ligue des champions entre le PSG et Dortmund, le 18 février 2020. — Andrew Surma/Sipa USA/SIPA

Ce serait vraiment la surprise du chef. Annoncé absent pour trois semaines après sa blessure contractée contre Bordeaux le 23 février, et donc forfait pour le 8e de finale retour de Ligue des champions, Thiago Silva pourrait bien être présent contre Dortmund mercredi. Le capitaine du PSG a repris l’entraînement ce vendredi, avec une semaine d’avance sur le plan initial. Trop court pour le déplacement à Strasbourg samedi, il fait tout pour être en mesure de postuler dans les jours à venir.

« On est encore plus confiant après hier (jeudi). Il va s’entraîner aujourd’hui et on montera encore plus en intensité samedi et dimanche, a expliqué Thomas Tuchel en conférence de presse ce vendredi. J’ai parlé avec lui, il veut absolument jouer mercredi et il se prépare activement. »

Pour Thomas Tuchel, recevoir Dortmund à huis clos serait « un handicap » via @20minutesSport https://t.co/riFx9XKVtd — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) March 3, 2020

Et Marquinhos dans tout ça ?

Le staff va surveiller de près Thiago Silva, et un choix sera fait au dernier moment, mardi voire mercredi. Sa présence ou non « aura une influence sur le positionnement de Marquinhos », a précisé Thomas Tuchel.

Même si Thiago Silva est prêt, il faudra voir si c’est réellement une bonne idée. Il est toujours risqué de faire rentrer sur un match d’une telle intensité quelqu’un qui n’a pas joué depuis trois semaines sur un match. Mais ça, le coach allemand l’a sûrement bien en tête.