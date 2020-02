Cavani est de retour au premier plan au PSG. — FRANCK FIFE / AFP

Edinson Cavani ne va finalement pas regretter d’avoir vu son transfert à l’Atlético de Madrid capoter en toute fin de mercato hivernal. Titularisé lors de la victoire contre Bordeaux au Parc des Princes dimanche, l’Uruguayen profite du coup de mou vécu par Mauro Icardi après une première partie de saison plus que réussie. Désormais, la concurrence est bel et bien de retour au PSG sur le front de l’attaque, c’est Thomas Tuchel qui l’a dit.

Interrogé en conférence de presse avant la réception de Dijon au Parc des Princes samedi après-midi, le coach du PSG a annoncé que Cavani devrait à nouveau être titulaire.

« Quand les attaquants marquent et sont décisifs, ils restent sur le terrain »

« Lors des derniers entraînements et les derniers matchs, Edi a regagné la confiance. Il a marqué un but important contre Lyon, il a marqué son 200e but [contre Bordeaux]. Il a beaucoup de confiance. Ce n’est pas le moment de l’arrêter », a expliqué l’Allemand.

#Tuchel: "Cavani et Icardi ont la même influence défensive sur le terrain. Pour moi, c'est plus un sentiment sur qui, entre les deux, peut commencer ou entrer sur le terrain. Edi a regagné la confiance grâce à son 200e but, pas le moment de couper ça." @Europe1 #Europe1 #PSG pic.twitter.com/sHuVDk9dlQ — Julien Froment (@JulienFroment) February 28, 2020

« C’est toujours les mêmes questions. Au début c’était : "Pourquoi Edi est sur le banc et pourquoi Mauro joue ?" Parce qu’il a marqué des buts. Maintenant, on a changé parce qu’on a confiance en tous les joueurs. En Edi aussi, assure-t-il. J’ai l’impression que c’est une période importante pour Edi. Il a marqué un but, fait une passe décisive pour [Mbappé]. Il a eu des occasions. Avec des attaquants, c’est comme ça, quand les attaquants marquent et sont décisifs, ils restent sur le terrain. »