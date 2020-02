Un spectateur porte un masque lors du match Real Madrid-Manchester City en Ligue des champions, le 26 février 2020. — OSCAR DEL POZO / AFP

RAS pour l'instant. Mais la situation peut évidemment très vite évoluer. La Ligue de football professionnel (LFP), organisatrice des rencontres de Ligue 1 et Ligue 2, suit l'évolution de l'épidémie de coronavirus «avec la plus grande attention», a-t-elle déclaré jeudi à l'AFP, ajoutant n'avoir reçu «aucune nouvelle instruction des pouvoirs publics».

«La LFP suit la situation avec la plus grande attention. A ce stade, nous n'avons reçu aucune nouvelle instruction des pouvoirs publics», a fait savoir jeudi à la mi-journée la LFP, organisatrice des rencontres de première et deuxième divisions du Championnat de France. «Si des mesures sont prises, nous les appliquerons et nous nous adapterons», a-t-elle ajouté.

Ce week-end, la 27e journée de L1 démarre vendredi avec la réception de l'OM à Nîmes. Huit rencontres de L2 doivent également se tenir vendredi soir. Moins touchée que l'Italie voisine, la France a recensé au moins 18 cas de nouveau coronavirus et deux décès, un touriste chinois mort le 14 février et un Français décédé mercredi.