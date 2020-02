Illustration d'un ballon de foot. — Adam Jastrzebowski/SIPA

Des échauffourées ont éclaté ce samedi après-midi dans le centre-ville de Sedan (Ardennes) entre des supporters hollandais et bastiais quelques heures avant un match de N2 entre Sedan et Bastia, faisant au moins six blessés dont un grave, a-t-on appris de sources concordantes. Alors que le match est prévu à 18 heures, les incidents ont débuté « aux alentours de 13h30 » entre plusieurs dizaines de supporters bastiais et « un groupuscule hollandais », a indiqué la préfecture des Ardennes, précisant que « six personnes ont été blessées, dont une sérieusement ».

Selon les pompiers, les blessés ont été transportés à l’hôpital, l’un d’eux « en urgence absolue ».

« Des éléments incontrôlables très difficiles à détecter »

Ces supporters hollandais « étaient a priori venus pour la bagarre. Ce sont des éléments incontrôlables très difficiles à détecter », a poursuivi la préfecture, pour qui « leurs motivations n’ont certainement rien à voir avec le sport ».

Les supporters bastiais impliqués étaient eux « indépendants du club, venus par leurs propres moyens » contrairement aux quelques centaines de spectateurs partis de l’île de Beauté en avion. « Il y a eu un fight (bagarre) (…) assez rapide. Une centaine de Hollandais ont attaqué 50 Bastiais », a détaillé Philippe Miziniak, directeur départemental de la sécurité publique (DDSP) des Ardennes, précisant que les blessés étaient majoritairement hollandais.

Choc entre deux premiers ex æquo

En milieu d’après-midi, le calme était revenu dans le centre-ville, selon la préfecture, qui ne déplore que de « légères dégradations », comme des « poubelles dégradées », mais « pas de vitrines brisées ou de commerces touchés ». Selon plusieurs témoins, des messages se multipliaient ces derniers jours sur les réseaux sociaux, « invitant » les supporters d’Utrecht à Sedan. « On était tranquillement au bar et ils nous sont tombés dessus. C’est hallucinant. On n’a pas de rivalité avec Sedan, ce n’est pas comme Nice ou Marseille où on sait que ça peut être tendu. Ça n’a pas duré très longtemps », a raconté un supporter corse à un correspondant de l’AFP, ne souhaitant pas donner son nom.

Ce déplacement du SC Bastia à Sedan est un choc entre les deux premiers ex æquo du groupe A pour monter en nationale 1 (N1). Plus de 9.000 spectateurs sont attendus, dont un millier de Corses.