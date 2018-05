TFC–AC Ajaccio: Mais pourquoi tant de haine contre les clubs corses?

Le défenseur de l'AC Ajaccio Anthony Marin est averti par Ruddy Buquet, l'arbitre du barrage aller entre l'ACA et le TFC, le 23 mai 2018 à Montpellier. — P. Guyot / AFP

Toulouse a fait un grand pas vers le maintien en dominant l’AC Ajaccio, mercredi en barrage aller (0-3).

Après le très houleux ACA - Le Havre, les fans français de football se sont soudain pris de passion pour le TFC.

Le sociologue Nicolas Hourcade revient sur les relations houleuses entre fans « continentaux » et corses.

L’affaire est presque pliée. En dominant l’AC Ajaccio mercredi à Montpellier (0-3), le TFC a quasiment assuré son maintien en Ligue 1, avant le barrage retour dimanche au Stadium. Alors que sa saison ratée ne suscitait souvent jusque-là qu’une indifférence polie, le 18e de L1 a bénéficié du soutien d’une grande partie de la France (continentale) du foot au moment de rencontrer l’ACA.

La France demain soir. pic.twitter.com/wbq0I8sWKm — La SMAcadémie (@La_SMAcademie) May 22, 2018

Les incidents lors du pré-barrage entre le troisième de L2 et Le Havre, qui s’est étiré de vendredi à dimanche, ont braqué une bonne partie de l’opinion. En cause : les injures racistes et le comportement de certains fans insulaires, mais pas seulement.

Entre crainte et fascination chez les ultras

« Il y a un rapport ambigu des supporters continentaux aux supporters corses, relève le sociologue Nicolas Hourcade, spécialiste de la question. Quand les premiers vont en Corse, si ce sont des ultras, ils sont confrontés à une ambiance qu’ils redoutent, mais c’est aussi une aventure assez exceptionnelle. Ils peuvent être fascinés par une passion qu’ils aimeraient parfois aussi connaître dans leur ville ou leur région. »

Polémiques autour de l'AC Ajaccio: «Le foot corse est dans le même schéma victimaire depuis soixante ans!» https://t.co/MhG7PaqlGQ pic.twitter.com/sbkfLlTDqY — 20 Minutes (@20Minutes) May 23, 2018

Lors de son premier séjour dans la patrie de Napoléon et de Yannick Cahuzac, l’amateur de foot toulousain sera ainsi surpris de retrouver des drapeaux du SC Bastia à de nombreuses fenêtres d’appartements ou dans des jardins de maisons. Ou bien des photos du gardien Jean-Louis Leca (aujourd’hui à l’AC Ajaccio) avec le drapeau à la tête de Maure dans d’innombrables bars et restos. Et pas seulement dans le Nord, car le Sporting, aujourd’hui en National 3, est LE grand club corse, loin devant le Gazélec Ajaccio et l’ACA.

Pour le fan lambda en revanche, la perception n’est pas vraiment la même, selon l’enseignant à l’Ecole centrale de Lyon.

« Les supporters plus classiques sont parfois choqués car il existe dans les stades corses une agressivité que l’on retrouve au niveau des kops sur le continent, mais qui sur l’île s’étend à l’ensemble du stade. »

Une agressivité que l’on lit sur Twitter, réseau social il est vrai peu propice aux discussions apaisées autour d’une verveine. Mercredi soir, de nombreux messages remerciaient ainsi le TFC pour avoir quasiment condamné l’ACA à rester en L2. Et tous n’étaient pas aussi policés que ceux-ci.

3-0 pour Toulouse !!!!

Tellement heureux d’être un "français de merde"

💜💜💜💜💜💜#ACATFC — Pierrot PSG (@Pierrot1970PSG) May 23, 2018

Au nom du peuple Français .. Merci Toulouse ! #ACATFC — C3D ⚽️🔴🐝 (@C3dric_LFC) May 23, 2018

Comme si l’absence de club corse dans l’élite était la promesse d’une Ligue 1 idéale, où les supporters de chaque équipe communieraient dans une atmosphère de félicité… « Ces derniers temps, il y a eu des incidents de manière régulière sur des matchs à gros enjeu, et pas seulement en Corse, rappelle Nicolas Hourcade. Par exemple à Grenoble récemment… » Après un envahissement de son terrain contre l’Entente Sannois-Saint-Gratien, le 11 mai, le club isérois de National a joué mardi son barrage aller contre Bourg-en-Bresse (L2) dans un stade à huis clos.

Scène surréaliste au Stade Pierre Mauroy !

Envahissement de terrain, joueurs frappés et bagarre générale... 🥊😱#LOSCMHSC pic.twitter.com/JJEO4Hjwxj — beIN Ligue 1 Confo (@beINLigue1Confo) March 10, 2018

🎙⚽🔥 Les CRS interviennent au @StadeOceane après la défaite du #Havre AC ! Envahissement du terrain par les supporters. Après #Lille... Le Havre ! Terrible ... #HACQRM pic.twitter.com/nu8gmCvBtp — Bertrand Queneutte (@B_Queneutte) March 30, 2018

Très récemment, des événements similaires avaient eu lieu à Lille, avec agressions de joueurs en sus, et au Havre.

« Il faut davantage anticiper l’organisation de ces matchs à risque. Lors d’AC Ajaccio – Le Havre, les autorités n’ont pas forcément bien adapté leur dispositif de sécurité. S’il y a une spécificité en Corse, c’est que le foot y est un symbole culturel très fort, avec une passion démultipliée ».

Et certains n’hésitent pas à projeter dans le sport leur animosité contre les « Français », dont ils partagent cependant la carte d’identité. « Un stade est l’occasion de surjouer toutes les oppositions », rappelle Nicolas Hourcade. Comme lors des matchs Paris – Marseille ou Lyon – Saint-Etienne par exemple. Quatre villes pourtant assez éloignées de Calvi et Bonifacio.