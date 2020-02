Hakim Ziyech, futur casseur de reins en Premier League avec les Blues. — EMMANUEL DUNAND / AFP

Très joli coup réalisé par les Blues. Le club de Chelsea vient en effet d’officialiser dans un communiqué le futur transfert de l’international marocain de l’Ajax. Celui-ci sera effectif à la fin de la saison, le montant s’élève selon L’Equipe à 40 millions d’euros (plus quatre millions de bonus éventuels). Cette saison, l’ancien demi-finaliste de la Ligue des champions présente une petite fiche de stat toute mignonne, avec 8 buts et 16 passes décisives toutes compétitions confondues avec L' Ajax.

138 days of magic left.

Let’s enjoy every single touch… ✨



#𝚆𝚒𝚣𝚊𝚛𝚍𝙾𝚏𝙰𝙼𝚂 — AFC Ajax (@AFCAjax) February 13, 2020

Ajacide depuis 2016, Hakim Ziyech aura remporté le titre de joueur de l’année aux Pays-Bas à trois reprises (2016, 2018 et 2019). Au total, l’élégant ailier a claqué 48 buts et délivré 82 passes décisives en 160 matchs du côté d’Amsterdam. A 26 ans, l’heure est venue de monter en gamme. Entouré d’une jeunesse talentueuse (Tammy Abraham, Callum Hudson-Odoï et Mason Mount) sous les ordres de Frank Lampard, le Marocain devrait se faire plaisir en Premier League la saison prochaine.