9h50: Garcia réclame un défenseur

La prestation tragicomique d'Andersen hier soir contre Nice a poussé Rudi Garcia à quémander une nouvelle recrue cet hiver à ses dirigeants. Quand un journaliste lui a demandé ce qu'il voulait, le coach a répondu cash: « Un défenseur central ! J'ai déjà dit et je répète que si on avait un blessé ou un suspendu dans ce secteur, on n'aurait plus que deux défenseurs centraux. Or, ce serait très incertain de se montrer inventif à ce poste-là... »