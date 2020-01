Erling Haaland cartonne pour ses débuts avec Dortmund. — Ina FASSBENDER / AFP

Dans une saison 2019-2020 sans la moindre ombre au tableau ou presque (Neymar ne s’est pas blessé, aucun retard de joueurs après la trêve de Noël, invaincu en C1 cette saison, etc) il fallait bien que le PSG tremble un peu à moins d’un mois du huitième de finale aller de Ligue des champions face au Borussia Dortmund (18 février). Fraîchement recruté par les Borussen, le buteur norvégien Erling Haaland fait du sale depuis son arrivée de Salzbourg cet hiver.

Là-bas, en un an, le jeune joueur s’est taillé une réputation de killer des surfaces avec, accrochez-vous, 27 buts marqués en 29 matchs disputés. On a connu statistiques plus dégueu ! Mais la grande question était de savoir si Haaland allait rapidement s’adapter à un club de plus grande envergure. Le moins que l’on puisse dire, c’est que les fans du BVB ont vite été rassurés.

⏳ Alors oui, #Haaland a besoin de temps pour s’adapter au jeu de #Dortmund.



Mais alors vraiment un peu. Genre 5-10 minutes d’échauffement. pic.twitter.com/L6aT99pGbR — gusmrx (@gus_mrx) January 24, 2020

Pour son premier match, le Norvégien est entré en jeu à Augsbourg à la 56e minute et a tout simplement claqué un triplé en 20 petites minutes (59e, 70e et 79e). Vendredi soir, rebelote avec une entrée en jeu à la 65e minute contre Cologne et deux nouveaux pions inscrits en neuf minutes (78e et 87e). Ce qui nous donne un total de cinq buts inscrits en… 59 minutes. Et dire que son coach, l’ancien Niçois Lucien Favre, avait réclamé du temps aux médias avant de juger le phénomène.