On imagine les sueurs froides chez les supporters du PSG qui se sont dits qu’ils allaient regarder un peu de Bundesliga, ce samedi après-midi. Ce qu’ils ont vu lors de Augsbourg-Dortmund a de quoi faire légèrement flipper, à un mois tout pile du 8e de finale aller de la Ligue des champions face au Borussia.

Erling Haaland, le jeune buffle norvégien aux stats démoniaques qui vient de signer en provenance du RB Salzbourg, a inscrit un triplé en 20 minutes (59e, 70e, 79e) pour sa grande première avec le club de Ruhr. A lui tout seul, il a renversé un match bien mal embarqué et fait gagner son équipe, menée 1-3 et victorieuse 5-3 au final. Så imponerende ! (impressionnant !, en VF)

L’attaquant de 19 ans confirme dès ses premiers pas l’engouement suscité par sa première partie de saison avec Salzbourg. Il avait en effet ébloui l’Europe cet automne en accumulant les exploits en Ligue des champions.

Auteur de huit buts dans la phase de poule (deuxième réalisateur derrière Lewandowski), il est aussi devenu en septembre à 19 ans et 58 jours le troisième plus jeune auteur d’un triplé (contre Genk) dans la compétition. Il est aussi le premier joueur de moins de vingt ans à avoir marqué lors de ses cinq premiers matchs de C1. En tout, cette saison, le bonhomme pèse 31 buts en 23 matchs. Sa présence change tout, et il sera clairement le danger numéro 1 pour Thiago Silva et ses partenaires.