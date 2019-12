Haaland signe à Dortmund — SIPA

Erling Braut Haaland, déjà entendu parler ? Non, rien à voir avec Ryan Gosling et Emma Stone. Il s'agit de la nouvelle terreur des attaques européennes, auteur de 28 buts en 22 matchs cette saison avec le RB Salzsburg à même pas 20 ans. Le Norvégien, considéré comme l'un des attaquants les plus talentueux d'Europe et révélé cette saison en Ligue des champions, va pouvoir continuer à se montrer dans cette compétition puisqu'il vient officiellement de signer dans le club allemand de Dortmund, qui affrontera le PSG en huitièmes de finale.

Haaland a signé pour environ 20 millions d'euros, ce qui serait sa clause libératoire, et jusqu'en 2024 avec le BVB. On a hâte de voir ce que les défenseurs parisiens ont à en dire.