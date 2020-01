Mercato EN DIRECT : Reynet se sent « trahi » par le TFC... Cavani à Chelsea, Paris ou Madrid ?... Suivez le live avec nous

10h30: Après la rumeur Kurzawa à Arsenal, place à celle sur Boateng

Arsenal est bien décidé à nous faire une Valéry Giscard d'Estaing inversée. L'ancien président disait « on n'a pas de pétrole mais on a des idées ». Pour Arsenal, on est plus proches du « on n'a pas d'idées mais on a de l'argent». Alors que la rumeur au sujet de Kurzawa est en train de disparaître peu à peu, celle menant à Jérôme Boateng fait son apparition (Selon le Daily Star). Les Gunners aimeraient faire venir le défenseur central du Bayern Munich en prêt.

>> Loin de moi l'idée de comparer Boateng à la Kurz, mais ça sent encore l'idée un peu réchauffée tout ça. D'autant que l'Allemand n'a pas enchaîné de saisons à plus de 20 matchs en club depuis un bon bout de temps. Et en même temps, quand t'as défense centrale c'est David Luiz-Mustafi, tu prends tout ce qui passe à portée de mains. Reste à savoir si le Bayern sera ok avec l'idée de perdre son joueur saqns gagner de thune dans l'affaire.