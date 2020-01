René Girard aura pour mission de maintenir le Paris FC en Ligue 2. — J.E.E./SIPA

Après Jérémy Ménez fin septembre, le Paris FC vient d’accueillir un autre grand nom du foot français, mais sur le banc cette fois. Le deuxième club de la capitale, actuel 19e de Ligue 2, a officialisé ce lundi l’arrivée de René Girard au poste d’entraîneur en remplacement de Mecha Bazdarevic.

Libre depuis son départ du Wydad Casablanca en novembre dernier, l’ancien coach lillois va devoir relever le club pour lui éviter la relégation en fin de saison.

"J'aurais pu choisir un autre club, mais ce n'est pas ce qui m'attirait. J'ai été séduit par le discours." #Live pic.twitter.com/QbyLbNww7c — Paris FC (@ParisFC) January 6, 2020

« J’avais vraiment envie de repartir sur une nouvelle aventure. A l’étranger, c’était compliqué. En France, je n’avais plus trop la cote… Le challenge du Paris FC m’a paru intéressant, a-t-il déclaré dans les colonnes du Midi Libre, avant d’entrer un peu plus dans les détails. Je n’ai plus l’âge d’attendre quinze ans. C’est la Ligue 2, ce n’est pas une destination de raccroc parce qu’il n’y avait pas d’autres opportunités. A Paris, j’ai rencontré des gens, un président, qui avaient vraiment envie de travailler avec moi. » René Girard commencera son aventure parisienne avec un déplacement à Sochaux le 10 janvier prochain.