Rudi Garcia sur le banc de l'OL lors d'un match face à Strasbourg en Ligue 1 le 30 novembre 2019. — Elyxandro CEGARRA/SIPA

Un match comme une illustration d’une demi-saison à jeter. Très moyen dans le jeu à Reims, comme toujours, l’OL n’a pas même pas été fichu de faire basculer le match sur un penalty offert à Dembélé à dix minutes de la fin. En panne de confiance depuis des semaines, l’international espoir l’a tiré sans y croire et Lyon se retrouve 12e à sept points du podium à la trêve.

#Garcia💬 : "Maintenant ce qu’on peut dire c’est qu’on est encore en course dans toutes les compétitions, on jouera un 1/8ème de Champions League à la fin de l’hiver et ça c’est quand même un objectif importante pour le club." — Inside Gones (@InsideGones) December 21, 2019

« Il est temps que 2019 s’arrête car les joueurs ont besoin de se reposer. On reste en course dans toutes les compétitions, certes on est loin du podium en Ligue 1 mais avec 19 matchs restants, on va essayer de prendre un maximum de points pour se rapprocher de nos objectifs », a tenté de positiver Garcia, relayé par son gardien Anthony Lopes. « On est en manque de réussite en ce moment, on n’a pas de chance. On n’est pas du tout à la place qu’on espérait en début de saison. Maintenant on a une grosse deuxième partie de saison à faire, prendre le maximum de points possible pour rentrer dans nos objectifs ».

Rien d’impossible, en théorie, puisque l’OL se retrouve dans la même situation que fin 2015, avec le même nombre de points et un collectif tout aussi défaillant, ce qui ne l’avait pas empêché d’effectuer une remontada mémorable à la 2e place à la dernière journée. Mais pour que le miracle se reproduise, il va falloir deux recrues potables au milieu et en attaque. Au moins. Courage Flo Maurice