Bruno Genesio, ici le 1er décembre à Pékin lors de la dernière journée du championnat chinois contre Shandong Luneng (3-2). STR — AFP

Bruno Genesio se plaît bien en Chinese Super League et celle-ci le lui rend bien. Arrivé en juillet pour tenter de conduire le Beijing Guoan, alors troisième, au titre national, l’ancien entraîneur lyonnais a échoué le week-end dernier à deux points du Guanzhou Evergrande coaché par Fabio Cannavaro. Mais le Beijing Guoan (deuxième et donc qualifié directement en Ligue des champions asiatique) a annoncé ce vendredi la prolongation de contrat d’un an de Bruno Genesio.

We are pleased to reach agreement with coach Genesio & staff team to extend the contract for an additional year. pic.twitter.com/ARyLmrfWAA — Beijing Sinobo Guoan (@FCBeijingGuoan) December 6, 2019

« M. Genesio et son encadrement vont rejoindre l’équipe en Espagne début janvier pour préparer la saison 2020 », explique le club chinois, qui compte notamment dans ses rangs l’attaquant franco-congolais Cédric Bakambu (ex-Sochaux et Villarreal) et le milieu international brésilien Renato Augusto. « J’ai trouvé un très bon équilibre dans ma vie professionnelle et personnelle, confie l’entraîneur de 53 ans à L'Equipe. Cette arrivée a été une vraie découverte en ce qui concerne le foot. J’ai fait des rencontres, je me suis enrichi en découvrant une culture, une philosophie. Ça fait grandir, ça ouvre l’esprit. »