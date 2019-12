FOOTBALL La blessure du Belge, contractée face au PSG, se révèle plus sérieuse que prévue

Eden Hazard à terre lors de Real Madrid-PSG, le 26 novembre 2019. — Bernat Armangue/AP/SIPA

Son compatriote Thomas Meunier, à l’origine de sa blessure, se disait très embêté après la rencontre entre le Real Madrid et le PSG. Le défenseur parisien ne va pas se sentir mieux après le communiqué médical publié par le Real ce jeudi : Eden Hazard souffre d’une micro-fracture au niveau de la malléole de la cheville droite, selon les examens effectués en début de semaine.

Parte médico de Hazard. #RealMadrid — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) December 5, 2019

Il s’agit d’un gros coup dur pour le joueur, qui était en train de monter en puissance après des débuts compliqués à Madrid. Zidane ne sera pas ravi non plus. Le club n’a pas officialisé la durée de l’absence de son joueur vedette, mais les médias espagnols parlent de quatre à six semaines d'arrêt. Sauf miracle, il est forfait pour le très important Clasico du 18 décembre face au FC Barcelone.

Une bonne nouvelle ne venant jamais seule, le coach français devra sans doute faire sans Marcelo aussi. Le latéral brésilien souffre d’une lésion musculaire au niveau du mollet gauche, a indiqué le club madrilène.