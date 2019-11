Saluuuuuuuuuuut les poneys du bled ! Bienvenue chez vous, sur 20minutes.fr, pour suivre cette soirée de Ligue des champions à vous coller des frissons tout partout et des guilis dans le ventre. D’autant que ce soir, à la différence du match aller où les Parisiens avaient rossé (3-0) des Espagnols peu fringants, les Madrilènes sont de retour en forme et comptent bien prendre leur revanche sur Mbappé et sa bande. Et s’il n’y a pas réellement d’enjeu sportif (sauf catastrophe industrielle, le PSG terminera premier de son groupe), on a quand même sacrément hâte de voir l’opposition entre ces deux tops teams du continent européen.

>> Je vous donne rendez-vous sur les coups de 20h30 pour lancer en douceur cette belle soirée foot.