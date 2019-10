Eden Hazard a subi pas mal de critiques concernant un éventuel surpoids. — PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

C’était un peu le running gag de cet été : en voyant Eden Hazard revêtir sa nouvelle tunique du Real Madrid, beaucoup d’observateurs ont cru voir un joueur plus enrobé que d’habitude. Bon, l’ancien Blues n’a jamais été galbé comme un phasme, c’est un fait, mais il est vrai qu’il est apparu bien en chair lors de sa présentation au stade Santiago-Bernabeu, ce que n’avait d’ailleurs pas manqué de faire remarquer certains supporters madrilènes sur les réseaux sociaux cet été.

Roberto Martinez 🎙:



"Avec du poids ou pas, Hazard fait des différences.



Il peut faire bouger des défenses et faire des différences. Son talent est inné, et ne dépend pas de son poids." pic.twitter.com/Ky9u2WGlCb — Team Real Madrid 🇫🇷 (@MadridTeam_) October 9, 2019

Interrogé sur l’état de forme de son joueur, le sélectionneur belge Roberto Martinez a tenu à défendre son joueur, sans pour autant se départir d’une certaine dose d’humour. « Eden Hazard, c’est la classe mondiale : un joueur unique et talentueux, un joueur top professionnellement et qui arrive au plus haut point de sa carrière. Il a déjà remporté des titres. C’est quelqu’un qu’un qui soigne son corps. A mes yeux, il n’est pas si gros », a-t-il dit dans un sourire à l’occasion d’une conférence de presse. Pas si gros, donc.