Un entraîneur heureux d’avoir vu son équipe jouer un bon match de foot, tout simplement. Deux mois après la débâcle du Parc des Princes, où la prestation madrilène nous avait fortement interrogés sur le futur de Zizou sur le banc de touche merengue, force est de reconnaître que le coach tricolore a su donner une âme à son équipe, largement dominatrice mardi contre le PSG (2-2).

Ça a été un grand match de l’équipe. Il faut en être content. On n’est pas content du résultat, les joueurs ne sont pas contents non plus, mais il faut être content de ce qu’on a produit pendant 80-85 minutes. Ça a été un grand match. Pour jouer comme ça, moi je signe tous les jours. Navas a fait son travail pour l’équipe adverse. Cela ne me surprend pas, il avait fait de très bons matchs ici. Il a fait trois ou quatre très bons arrêts pour eux ».