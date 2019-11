Les amateurs de basket voient parfois de jeunes joueurs disputer un match du championnat espoirs avant d’avoir droit dans la foulée à quelques secondes sur le parquet avec les pros en cas de large victoire assurée. Mais personne n’aurait imaginé ce qu’allait vivre Amine Gouiri (19 ans), mercredi à Saint-Pétersbourg. Ce prometteur attaquant de l'OL, qui peine à se remettre pleinement d’une rupture des ligaments croisés du genou (en août 2018), n’avait plus disputé la moindre minute avec le groupe professionnel depuis avril 2018.

L'attaquant de l'OL Amine Gouiri a joué 45 minutes cet après-midi en Youth League face au U19 du Zenith, et est rentré quelques heures plus tard en Ligue des Champions !



On voit ça qu'en District normalement 😭😭 pic.twitter.com/czEQOOWIH7