Arrête-moi si tu peux. — J.E.E/SIPA

Grand défenseur de Neymar l’été dernier, quand le Brésilien se mettait tous les supporters du PSG à dos à cause de ses envies d’exfiltration au Barça, Thomas Tuchel n’en reste pas moins un communicant assez cash au quotidien quand il s’agit d’évoquer sa star.

Après avoir mis un premier petit tir au numéro 10 du PSG, parti assister à Madrid à la Coupe Davis de son copain Gerard Piqué, l’entraîneur a répondu en toute honnêteté à France Info quand le journaliste lui a demandé si Neymar était quelqu’un de facile à gérer au quotidien.

« Pas simple du tout !, a-t-il lâché sans jamais se départir de son grand sourire. Il a un grand, grand cœur, mais malheureusement, il ne montre pas toujours qu’il est un garçon généreux, fiable. Parfois, il est provocateur et c’est super dommage parce que ce n’est pas nécessaire. »

Tuchel « n’a pas du tout aimé » le voyage de Neymar à Madrid https://t.co/QsxRUInmQU — 20 Minutes (@20Minutes) November 21, 2019

Neymar sur le banc face au Real ?

Un sujet qu’il n’hésite pas à évoquer avec le turbulent attaquant. « Oui, oui, je lui dis. On rigole beaucoup ensemble et j’essaie toujours de dire la vérité. Il l’accepte, mais c’est difficile, admet TT. Ney est provocateur quand il sent que quelque chose ne va pas bien. Pas quand il est tranquille. »

Autant dire qu’avec sa probable non-titularisation mardi soir en Ligue des champions face au Real Madrid, comme cela semble être parti, Tuchel va devoir une nouvelle fois composer avec les humeurs de son joueur dans les jours à venir. On lui souhaite bien du courage.