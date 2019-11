José Mourinho lors de son premier match sur le banc de Tottenham, le 23 novembre 2019. — Frank Augstein/AP/SIPA

La fin de match n’a pas été un modèle de maîtrise, mais l’essentiel est là. Pour sa première sur le banc de Tottenham, José Mourinho a vu son équipe s’imposer sur la pelouse de West Ham, ce samedi, en ouverture de la 14e journée de Premier League. Il s’agit de la première victoire des Spurs en championnat depuis le 28 septembre.

Mourinho estime «avoir toujours été humble» avant Tottenham via @20minutesSport https://t.co/al0dZUBubQ — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) November 21, 2019

L’équipe du Mou a fait la différence autour de la mi-temps, avec trois buts consécutifs signés Son (36e), Lucas Moura (43e) et Harry Kane (49e). La dernière demi-heure a été plus compliquée. Sous la pression des Hammers, Tottenham a concédé un premier but par Antonio (73e). Heureusement pour eux, le second n’est venu qu’au bout du bout des arrêts de jeu (Agbonna, 90e+6).

Voilà le coach portugais bien lancé. Comme d'habitude. Depuis ses premiers pas à la tête de Porto en janvier 2002, il n'a jamais perdu son premier match à la tête de ses clubs successifs. Prochain rendez-vous pour lui dès mardi, en Ligue des champions​, où les Spurs peuvent se qualifier pour les 8e de finale en cas de victoire contre l’Olympiakos.