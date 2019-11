José Mourinho est le nouvel entraîneur de Tottenham. — Luca Bruno/AP/SIPA

Si vous vous demandiez ce que faisait si régulièrement Mourinho du côté du Losc, ne cherchez plus, on a la réponse. Ce n’est pas tant pour apprécier leu jeu des hommes de Christophe Galtier que pour y faire son petit marché. En effet, le nouveau manager de Tottenham est venu se servir dans le staff de Christophe Galtier.

Un « black friday » avant l’heure plutôt réussi puisque Nuno Santos, l’entraîneur des gardiens de Lille, et Joao Sacramento, l’adjoint de Galtier, ont rejoint leur compatriote dans le nord-est de Londres. Le Losc a publié un communiqué pour officialiser la nouvelle. Cette information laisse quelque peu songeur. Voir partir deux importants membres du staff au beau milieu de la saison, voilà un scénario dont se serait probablement bien passé Galtier.

🔴 Communiqué : départ de Joao Sacramento et Nuno Santos https://t.co/0XSMgZQjwc pic.twitter.com/oLPAlVvNAb — LOSC (@losclive) November 20, 2019

Selon L'Equipe, en attendant de remplacer les deux partants, le Losc a fait appel à Fernando Da Cruz, responsable de l'équipe réserve (N2), et Grégory Wimbée, chargé jusque-là la préparation des gardiens.

Mourinho, roi du pétrole

Par ailleurs, le meilleur poto de Pep Guardiola n’est pas qu’un communicant habile, c’est aussi un négociateur injouable. En effet, selon le Daily Mail, le coach portugais a réussi à obtenir un salaire annuel de 15 millions de livres (environ 17,5 millions d’euros), ce qui le propulse directos à la deuxième place des entraîneurs les mieux payés de Premier League, derrière le coach de City (entre 15 et 20 millions de livres).

Une prouesse quand on sait à quel point le président des Spurs, Daniel Levy, est réputé près de ses sous et pour ne jamais faire de folie. Le Portugais a paraphé ce contrat en or d’une durée de trois ans et demi. Il est fort ce José.