Un homme armé qui avait tenté de voler en juillet dernier les montres de luxe des joueurs d’Arsenal Mesut Özil et Sead Kolasinac a été condamné vendredi à dix ans de prison par un tribunal londonien. Avec un complice, Ashley Smith, 30 ans, avait tenté de s'emparer des montres d’une valeur de 200.000 livres (environ 232.000 euros) du milieu de terrain allemand et du défenseur bosnien, près du domicile de ce dernier, à Hampstead.

Surveillance H24 pour Özil et Kolasinac, pris dans une guerre de gangs via @20minutesSport https://t.co/xMNRX9lCTf

Les agresseurs, qui circulaient sur un cyclomoteur volé, la tête recouverte par un casque, étaient « armés et dangereux », équipés d’une aiguille à tricoter et d’un tournevis, selon le juge Ian Bourne, du tribunal de Harrow. Mais Sead Kolasinac a réagi avec « un courage incroyable » pour repousser les agresseurs, a-t-il détaillé. Les deux joueurs avaient ensuite fui à bord de la voiture d’Özil, dans un premier temps poursuivis par les agresseurs qui ont jeté des pierres sur le véhicule, l’endommageant fortement, selon le magistrat.

Mesut Ozil’s car got jumped, Kolasinac jumped out and backed the beef. #YaGunnersYa pic.twitter.com/CxsJeiCvxw