FOOTBALL Et ce n'est pas le PSG qui va s'en plaindre

Neymar s'était blessé avec le Brésil face au Nigéria, en amical, le 13 octobre 2019. — Danial Hakim/AP/SIPA

Blessé à la cuisse il y a deux semaines, Neymar ne figure pas dans la liste des joueurs appelés vendredi par le sélectionneur du Brésil Tite pour les matchs amicaux contre l’Argentine et la Corée du Sud, les 15 et 19 novembre. Le joueur du PSG s’était blessé le 13 octobre et son indisponibilité avait été estimée à quatres semaines, un délai qui lui aurait permis en théorie d’être rétabli pour ces deux rencontres. Mais Tite a préféré le ménager.

Enfin en forme en février-mars ?

Ce n’est pas le PSG qui va s’en plaindre. Cette blessure, survenue lors du match nul entre le Brésil et le Nigeria à Singapour (1-1), est la troisième blessure de l’attaquant en moins d’un an avec la Seleção : il avait déjà été touché aux adducteurs en novembre 2018 contre le Cameroun et à la cheville contre le Qatar en juin dernier, ce qui l’avait privé de la Copa América, remportée par le Brésil à domicile.

Depuis son arrivée au PSG à l’été 2017, la superstar brésilienne n’a pas été épargnée par les pépins physiques, à l’image de ses deux blessures importantes au pied droit qui l’avaient tenu éloigné des terrains pendant plusieurs mois, début 2018 puis début 2019. Cette saison, le PSG espère pouvoir compter sur lui quand les matchs couperets en Ligue des champions vont arrivés, au printemps.